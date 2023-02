(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Russia ha iniziato questa guerra e la Russia può porvi fine”. E’ un passaggio del comunicato congiunto diffuso dai leader del G7 sul primo anno di guerra in.“alla Russia di fermare la sua aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall’intero territorio dell’riconosciuto a livello internazionale – ha aggiunto -. Nell’ultimo anno le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, causato la fuga di milioni di persone e deportato con la forza molte migliaia di ucraini, compresi i bambini, in Russia. La Russia ha distrutto ospedali, scuole, infrastrutture energetiche e critiche e ha lasciato città storiche in rovina. Nelle aree liberate dalle forze russe ci sono prove di fosse comuni, violenze sessuali, torture e altre atrocità. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Un anno fa la Russia ha avviato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Chiediamo verità, giustizia e riparazione… - _Nico_Piro_ : #22febbraio qualcuno ha chiesto se per favore l’Ucraina ci consegna colpevoli dell’omicidio dei giornalisti Andrea… - sole24ore : ?? «Chiediamo ai Paesi terzi e a tutti gli attori internazionali che cercano di aggirare le sanzioni fornendo sosteg… - messina_oggi : Ucraina, G7 “Chiediamo il ritiro russo senza condizioni”ROMA (ITALPRESS) - 'La Russia ha iniziato questa guerra e l… - IlModeratoreWeb : Ucraina, G7 “Chiediamo il ritiro russo senza condizioni” - -

...Cina 'rispetta l'integrità territoriale e deve fare di tutto perché la Russia lasci il territorio dell''. 24 feb 18:38 Usa e G7: "Nessun Paese aiuti la Russia o sanzioni durissime" '...Reggio Calabria, Alì (Cgil): 'basta con la guerra ine nel Mondo' - VIDEO Reggio Calabria, Sapone: 'fortemente la pace in' - VIDEO Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb Foto ...

Ucraina, G7 “Chiediamo il ritiro russo senza condizioni” CorrierePL

Ucraina, G7: "Nuove sanzioni contro la Russia" Adnkronos

G7: provvedimenti contro paesi terzi che sostengono guerra della Russia Teleborsa

Ucraina, G7 “Chiediamo il ritiro russo senza condizioni” Gazzetta di Reggio

Anniversario invasione Ucraina, Tranchida: «Chiediamo lo stop alla guerra» Prima Pagina Trapani

I partecipanti hanno chiesto il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti ...BRUXELLES - "La Cina non ha credibilità perché non ha mai condannato l'invasione della Russia e ha firmato qualche tempo prima dell'invasione russa un accordo per una partnership senza limiti ...