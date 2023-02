Ucraina | G7 “Chiediamo il ritiro russo senza condizioni”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Russia ha iniziato questa guerra e la Russia può porvi fine”. E' un passaggio del comunicato congiunto diffuso dai leader del G7 sul primo anno di guerra in.“alla Russia di fermare la sua aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe dall'intero territorio dell'riconosciuto a livello internazionale – ha aggiunto -. Nell'ultimo anno le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, causato la fuga di milioni di persone e deportato con la forza molte migliaia di ucraini, compresi i bambini, in Russia. La Russia ha distrutto ospedali, scuole, infrastrutture energetiche e critiche e ha lasciato città storiche in rovina. Nelle aree liberate dalle forze russe ci sono prove di fosse comuni, violenze sessuali, torture e altre atrocità. ...

Il popolo della pace si è riunito nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio, a Cesena, in piazza del Popolo, a un anno esatto dall'inizio della guerra in Ucraina. Il comitato "Cesena for peace ...