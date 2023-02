Ucraina: Foti (Fdi), 'Italia dalla parte di Kiev, bene Meloni' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "bene il governo Meloni che senza indugio si è schierato a fianco di Kiev nella lotta per la difesa della sua libertà dalla brutale offensiva russa. E' passato un anno da quella che sembrava una guerra lampo e che Putin ha trasformato in un bagno di sangue, con vittime e distruzione. Saremo sempre dalla parte della democrazia e della difesa dei valori fondanti dell'Occidente, nel solco dell'atlantismo e della Nato. Non possiamo permettere che l'Ucraina diventi il precedente con cui autorizzare invasioni in altre Nazioni". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "il governoche senza indugio si è schierato a fianco dinella lotta per la difesa della sua libertàbrutale offensiva russa. E' passato un anno da quella che sembrava una guerra lampo e che Putin ha trasformato in un bagno di sangue, con vittime e distruzione. Saremo sempredella democrazia e della difesa dei valori fondanti dell'Occidente, nel solco dell'atlantismo e della Nato. Non possiamo permettere che l'diventi il precedente con cui autorizzare invasioni in altre Nazioni". Lo dichiara Tommaso, capogruppo di Fratelli d'alla Camera.

