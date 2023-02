Ucraina, Emergency boccia il governo italiano. Miccio: “Solo investimenti in armi, nessun impegno per la pace” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Dal 2001 tutti i governi italiani hanno avuto un atteggiamento bipartisan a favore della guerra. È preoccupante l’invio di quasi un miliardo di euro di armi dalla sola Italia all’Ucraina con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Nel giorno dell’anniversario dell’inizio della guerra, la presidente di Emergency, Rossella Miccio, fa il punto sui primi dodici mesi del conflitto. “Un anno fa dicevamo che non era con le armi che si raggiungeva la pace. E così è accaduto” spiega Miccio al ilFattoQuotidiano.it. Questo fine settimana l’associazione umanitaria fondata da Gino e Teresa Strada scenderà in piazza insieme alla rete Europe for Peace in oltre 50 città italiane e nelle grandi capitali europee per chiedere il cessate il fuoco e un reale dialogo con negoziati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Dal 2001 tutti i governi italiani hanno avuto un atteggiamento bipartisan a favore della guerra. È preoccupante l’invio di quasi un miliardo di euro didalla sola Italia all’con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Nel giorno dell’anniversario dell’inizio della guerra, la presidente di, Rossella, fa il punto sui primi dodici mesi del conflitto. “Un anno fa dicevamo che non era con leche si raggiungeva la. E così è accaduto” spiegaal ilFattoQuotidiano.it. Questo fine settimana l’associazione umanitaria fondata da Gino e Teresa Strada scenderà in piazza insieme alla rete Europe for Peace in oltre 50 città italiane e nelle grandi capitali europee per chiedere il cessate il fuoco e un reale dialogo con negoziati ...

