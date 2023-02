Ucraina, dopo un “anno di dolore e unità” Zelensky parla di vittoria (Di venerdì 24 febbraio 2023) dopo "un anno di dolore, tristezza, fede e unità", Volodymyr Zelensky prevede "che questo sarà l'anno della nostra vittoria". Forte della capacità di reazione e resilienza mostrata dai suoi connazionali, incoraggiato dal compatto sostegno occidentale e dagli aiuti militari andati oltre le aspettative dei più, il presidente ucraino ha vinto la sfida lanciata esattamente un anno fa, quando i carri armati russi entravano nel suo Paese e gli americani gli offrivano l'espatrio per motivi di sicurezza. "Non mi serve un taxi, mi servono armi", rispondeva allora Zelensky, che oggi può dire: "Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca, ma una bandiera blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023)"undi, tristezza, fede e", Volodymyrprevede "che questo sarà l'della nostra". Forte della capacità di reazione e resilienza mostrata dai suoi connazionali, incoraggiato dal compatto sostegno occidentale e dagli aiuti militari andati oltre le aspettative dei più, il presidente ucraino ha vinto la sfida lanciata esattamente unfa, quando i carri armati russi entravano nel suo Paese e gli americani gli offrivano l'espatrio per motivi di sicurezza. "Non mi serve un taxi, mi servono armi", rispondeva allora, che oggi può dire: "Il 24 febbraio, milioni di noi hfatto una scelta: non una bandiera bianca, ma una bandiera blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. ...

