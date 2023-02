Ucraina | digitale e crescita Si alza il sipario sul G20 indiano

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un mondo piùe meno indebitato. Si è ufficialmenteto ilsul G20 delle finanze di Bangalore, in India, proprio nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dell’invasione russa in. Il dossier sul tavolo non mancano, ma i punti fermi sono essenzialmente due: la necessità di ridurre il debito delle economia in via di sviluppo e creare i presupposti per una tecnologia a portata di tutti e a buon mercato.FORMATO MONDO Non è un caso se la presidenza indiana del G20 ha costituito una task force sull’infrastrutturapubblica per la trasformazione economica, l’inclusione finanziaria e lo sviluppo. Il tema è stato oggetto di un simposio organizzato nella serata di ieri a Bangalore, a margine della riunione dei ministri delle Finanze e dei ...