Ucraina: Der Spiegel, droni kamikaze cinesi alla Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'esercito cinese è impegnato in trattative con la cinese Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology per la produzione di massa di droni kamikaze alle sue forze armate. E' quanto riporta Der Spiegel, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'esercito cinese è impegnato in trattative con la cinese Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology per la produzione di massa dialle sue forze armate. E' quanto riporta Der, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il Capo dello Stato Mattarella e la presidente della Commissione europea Von der Leyen hanno partecipato all'inaugu… - Agenzia_Ansa : 'Non accetteremo mai una guerra imperialista e non accetteremo che il presidente Putin calpesti il diritto internaz… - sole24ore : ?? «Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e che l’Ucraina vin… - GDS_it : La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale - anna_giu1 : RT @sunrisesrose: @Silviaaaaa_28 @Quirinale Mattarella invece va ad inaugurare l'anno accademico a Palermo in una città blindata e si porta… -