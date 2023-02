Ucraina dentro l'Ue il giorno dopo la fine della guerra: l'ipotesi della scorciatoia per Kiev (Di venerdì 24 febbraio 2023) Otto mesi fa è stato concesso a tempo di record lo status di Paese candidato, che però è solo simbolico. Il percorso per l'adesione è farraginoso, ma esiste un'alternativa. E potrebbe offrire una garanzia per Zelensky in un'eventuale trattativa con la Russia Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Otto mesi fa è stato concesso a tempo di record lo status di Paese candidato, che però è solo simbolico. Il percorso per l'adesione è farraginoso, ma esiste un'alternativa. E potrebbe offrire una garanzia per Zelensky in un'eventuale trattativa con la Russia

