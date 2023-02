Ucraina: De Poli (Udc), 'Italia a fianco di popolo ucraino, non abituarsi a guerra' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante: un anno fa, a Kiev, scoppiava la guerra provocata dall'invasione da parte della Russia. Mai e poi mai dobbiamo e possiamo abituare i nostri occhi a vedere quegli scenari di sangue e morte. L'Italia è e resterà a fianco del popolo ucraino. La pace è l'unico obiettivo a cui tutti dobbiamo guardare per restituire un futuro a chi ha subito un'aggressione ingiusta e senza precedenti”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli in un post pubblicato su Facebook, ad un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante: un anno fa, a Kiev, scoppiava laprovocata dall'invasione da parte della Russia. Mai e poi mai dobbiamo e possiamo abituare i nostri occhi a vedere quegli scenari di sangue e morte. L'è e resterà adel. La pace è l'unico obiettivo a cui tutti dobbiamo guardare per restituire un futuro a chi ha subito un'aggressione ingiusta e senza precedenti”. Lo afferma il senatore Udc Antonio Dein un post pubblicato su Facebook, ad un anno dallo scoppio del conflitto in

