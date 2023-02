Ucraina, dagli Usa altri aiuti per 2 miliardi di dollari | Papa: pace costruita sulle macerie non sarà mai vera vittoria (Di venerdì 24 febbraio 2023) 24 feb 15:39 Blinken annuncia nuove sanzioni, anche per Zaporizhzhia Anche il dipartimento di Stato Usa, dopo il Tesoro, ha annunciato nuove sanzioni per la guerra in Ucraina, comprese alcune per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) 24 feb 15:39 Blinken annuncia nuove sanzioni, anche per Zaporizhzhia Anche il dipartimento di Stato Usa, dopo il Tesoro, ha annunciato nuove sanzioni per la guerra in, comprese alcune per il ...

