Ucraina | Conte | “Parole di Meloni? Questa strategia sta portando a un’escalation militare Unica via d’uscita è lavorare a negoziato di pace”

"Le Parole di Meloni sul conflitto in Ucraina? La strategia che si sta perseguendo sta portando solo a un'escalation militare. Questa strada percorsa fin qui ci sta portando ad armi sempre più sofisticate e a un conflitto sempre più incontrollabile". Così Giuseppe Conte, dopo l'arrivo a Casteldaccia della marcia contro la mafia, partita da Bagheria, alla quale il leader del M5S ha preso parte. La marcia ricorda quella di 40 anni fa, organizzata contro una lunga sequela di delitti di Cosa nostra nel comprensorio bagherese. "Meloni dovrebbe lavorare per un negoziato di pace, è l'Unica via d'uscita", ha ...

