Ucraina | console Milano | ‘l’anno che ha diviso il mondo in due’

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli ucraini che volevano tornare in patria a combattere, un numero "spaventoso" di profughi da accogliere in Italia, soprattutto al Nord, in un costante sforzo diplomatico per assicurarsi che il governo, prima Draghi e poi Meloni, mantenesse una posizione netta di sostegno all'Ucraina, nonostante i maldipancia nelle due maggioranze che si sono susseguite e un'opinione pubblica che con l'andare del tempo si è "stancata" del conflitto: Andrii Kartysh, console generale d'Ucraina a Milano, racconta all'Adnkronos questo anno di guerra, vissuto al vertice di una rappresenza diplomatica che prima del conflitto era "un punto di riferimento fisso per almeno 130 mila cittadini ucraini in possesso di regolare permesso di soggiorno". Un numero "cresciuto in maniera sproporzionata, dopo l'inizio dell'invasione su ...

