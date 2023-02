Ucraina, come ha fatto funzionare le ferrovie sotto le bombe (Di venerdì 24 febbraio 2023) La determinazione e l'ingegno dei suoi dipendenti hanno permesso ai treni ucraini di evacuare 4 milioni di persone e portare a Kyiv 300 delegazioni straniere Leggi su wired (Di venerdì 24 febbraio 2023) La determinazione e l'ingegno dei suoi dipendenti hanno permesso ai treni ucraini di evacuare 4 milioni di persone e portare a Kyiv 300 delegazioni straniere

