Ucraina | Carfagna Az | ' sostegno a Kiev sola via per una pace giusta'

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “Ad un anno dall'inizio dell'invasione russa abbracciamo chi soffre, chi ha dovuto fuggire, chi combatte per la libertà dell'. Possiamo farlo a testa alta e con onore: questa volta l'Italia e l'Europa non si sono tirate indietro, non hanno fatto finta di non vedere. Abbiamo pagato un prezzo, certo, ma il costo dell'ignavia sarebbe stato enormemente superiore: senza ill'ombra del regime di Mosca, oggi, si addenserebbe sulle nostre frontiere con la convinzione di Putin di poter agire in modo impunito e indisturbato. E ora guardiamo avanti con speranza: la fermezza nella difesa della libertà dei popoli è lavia per arrivare a una”. Lo scrive su Facebook Mara, presidente di Azione.