Ucraina, Bonelli: 'Lega dalla parte di Putin, lo erano prima e lo stanno dimostrando adesso' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ricordate Salvini che fu preso a male parole al confine tra Polonia e Ucraina dal sindaco che gli rinfacciava le sue frequentazioni con la Russia di Putin ? Salvini fece la vittima ma in realtà, oltre ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ricordate Salvini che fu preso a male parole al confine tra Polonia edal sindaco che gli rinfacciava le sue frequentazioni con la Russia di? Salvini fece la vittima ma in realtà, oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Affaritaliani : Bonelli (Verdi): “Un anno di guerra in Ucraina, servono negoziati di pace imponenti” - mario0549 : RT @FaustoFerrara4: Conte Berlusconi Salvini Bonelli e company vogliono la resa dell’Ucraina. intanto Putin sta destabilizzanti la Savoia… - darkskywriter : @AleGiorgetti @antoniopolito1 @salcampi Non c'è sinistra che invece non sia ambigua sull'Ucraina. Anche Bonaccini e… - ritaglia1gmail : RT @FaustoFerrara4: Conte Berlusconi Salvini Bonelli e company vogliono la resa dell’Ucraina. intanto Putin sta destabilizzanti la Savoia… -