Ucraina: Amendola, 'mondo libero sta con Kiev' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "'Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor'. Un anno di invasione russa, un anno di resistenza Ucraina. L'Italia, l'Europa, il mondo libero è con il popolo ucraino #slavaukraini". Così Enzo Amendola del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "'Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor'. Un anno di invasione russa, un anno di resistenza. L'Italia, l'Europa, ilè con il popolo ucraino #slavaukraini". Così Enzodel Pd su twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ucraina: Amendola, 'mondo libero sta con Kiev' - - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'L'#Italia è al fianco dell'#Ucraina. Da sempre, come l'Europa e il mondo libero. La Presidente #Meloni a #Kiev oggi rap… - rccpla75 : RT @ultimenotizie: 'L'#Italia è al fianco dell'#Ucraina. Da sempre, come l'Europa e il mondo libero. La Presidente #Meloni a #Kiev oggi rap… - raspa90 : RT @ultimenotizie: 'L'#Italia è al fianco dell'#Ucraina. Da sempre, come l'Europa e il mondo libero. La Presidente #Meloni a #Kiev oggi rap… - ultimenotizie : 'L'#Italia è al fianco dell'#Ucraina. Da sempre, come l'Europa e il mondo libero. La Presidente #Meloni a #Kiev ogg… -