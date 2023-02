Ucraina, ambasciatore a Roma: “Grati a mondo libero e Italia per supporto” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Oggi primo anniversario dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina, questo incontro, alla presenza degli ambasciatori, è un grande segno di solidarietà del mondo libero e democratico nei nostri confronti”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, a un evento che si è tenuto presso la sede della sua rappresentanza diplomatica alla presenza degli ambasciatori dei Paesi che sostengono Kiev. Ringraziando “tutto il governo Italiano per il sostegno che ha mostrato”, Melnyk ha evidenziato come la recente visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Kiev abbia “confermato questa linea continuativa di supporto che apprezziamo moltissimo. Speriamo che insieme riusciremo a portare la pace al più presto. La battaglia non ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Oggi primo anniversario dell’invasione russa su vasta scala dell’, questo incontro, alla presenza degli ambasciatori, è un grande segno di solidarietà dele democratico nei nostri confronti”. Lo ha dichiarato l’ucraino in, Yaroslav Melnyk, a un evento che si è tenuto presso la sede della sua rappresentanza diplomatica alla presenza degli ambasciatori dei Paesi che sostengono Kiev. Ringraziando “tutto il governono per il sostegno che ha mostrato”, Melnyk ha evidenziato come la recente visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Kiev abbia “confermato questa linea continuativa diche apprezziamo moltissimo. Speriamo che insieme riusciremo a portare la pace al più presto. La battaglia non ...

