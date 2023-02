Ucraina | alla Camera minuto di silenzio per vittime della guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - Azione_it : Un anno dall’aggressione russa dell’Ucraina. Un anno di guerra, di distruzione e morte. Tutti aspiriamo alla conc… - MarcoFattorini : Mosca, oggi. Una donna guardata a vista dai poliziotti si inginocchia davanti al monumento dedicato alla poetessa u… - NarcisoKaramazo : RT @fratotolo2: #Letta: “Ho chiesto che i seggi per le primarie del #Pd espongano la bandiera arcobaleno e quella dell’Ucraina” Allergici… - aneresblu : RT @putino: Migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione di solidarietà con l'Ucraina a Tbilisi, la capitale della Georgia, in… -

...le nostre misure di cessare di fornire sostegno materialeguerra della Russia o di affrontare gravi costi ", si legge nel documento. Il gruppo riafferma " l'incrollabile sostegno all'per ......salire alcuni amici conosciuti lì e ci dirigevamofrontiera con la Moldova - anzi, pardon, con la Transnistria - era concorde su una cosa: la Russa avrebbe occupato la maggior parte dell'...

Il mondo condanna la Russia all'Onu, 'via dall'Ucraina' Agenzia ANSA

Onu, 141 Paesi per la risoluzione sulla pace in Ucraina: quali hanno votato con la Russia Open

Ucraina, la diretta - Ok alla risoluzione Onu "per una pace giusta" e il "ritiro incondizionato di Mosca". Pechino all’Ue ... Il Fatto Quotidiano

Commodity, a un anno dalla guerra ancora sotto i riflettori Morningstar

"Dopo la guerra gli scrittori saranno fondamentali” RSI.ch Informazione

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...