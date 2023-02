Ucraina, ad un anno dallo scoppio della guerra la Cina propone il suo piano per la pace (Di venerdì 24 febbraio 2023) È trascorso esattamente un anno da quel 24 febbraio 2022, data in cui cominciò l’invasione russa dell’Ucraina: 365 giorni dopo, per la prima volta, la Cina si schiera apertamente e propone un piano per la pace alle parti coinvolte nella guerra. Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un documento che, attraverso 12 punti, suggerisce ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) È trascorso esattamente unda quel 24 febbraio 2022, data in cui cominciò l’invasione russa dell’: 365 giorni dopo, per la prima volta, lasi schiera apertamente eunper laalle parti coinvolte nella. Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un documento che, attraverso 12 punti, suggerisce ... TAG24.

