Ucraina, accordo Ue su decimo pacchetto di sanzioni contro Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – accordo raggiunto sul decimo pacchetto di sanzioni Ue nei confronti della Russia. Ad annunciarlo è la presidenza svedese dell'Ue. Il pacchetto, precisa la presidenza svedese, "include ad esempio: restrizioni all'esportazione più severe per quanto riguarda il duplice uso e la tecnologia; misure restrittive mirate contro individui ed entità che sostengono la guerra, diffondono propaganda o consegnano droni usati dalla Russia durante la guerra; misure contro la disinformazione russa". Insieme, gli Stati membri dell'Ue, sottolinea la presidenza svedese dell'Ue, "hanno imposto le sanzioni più energiche e di vasta portata di sempre per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. L'Ue è unita ...

