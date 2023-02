Ucraina: A. Fontana 'in Lombardia migliaia di profughi e bimbi malati oncologici' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi, come ieri, è sempre più necessario cercare di affermare una parola di pace per questo popolo che è al limite della sopportazione". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina in una nota pubblicata sui canali social di Lombardia Notizie Online. Ripercorrendo questi 365 giorni, il governatore ricorda come la Lombardia "abbia accolto moltissimi profughi mettendo a loro disposizione diverse tipologie di strutture, in particolare per tutti coloro che non avevano trovato autonomamente una sistemazione da parenti e o amici". "Siamo intervenuti anche per aiutare 85 bambini malati oncologici che abbiamo curato in diverse strutture della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi, come ieri, è sempre più necessario cercare di affermare una parola di pace per questo popolo che è al limite della sopportazione". Così il presidente della Regione, Attilio, parlando dell'anniversario dello scoppio della guerra inin una nota pubblicata sui canali social diNotizie Online. Ripercorrendo questi 365 giorni, il governatore ricorda come la"abbia accolto moltissimimettendo a loro disposizione diverse tipologie di strutture, in particolare per tutti coloro che non avevano trovato autonomamente una sistemazione da parenti e o amici". "Siamo intervenuti anche per aiutare 85 bambiniche abbiamo curato in diverse strutture della ...

