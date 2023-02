Ucraina | 007 Gb | “Russia cambia approccio | verso guerra a lungo termine”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laavrebbemento nuovamente il suoallaine ora punterebbe a portare avanti un confitto aper ridurre allo stremo l’esercito di Kiev. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, secondo la quale laintende ora puntare alla “conquista di nuovo territorio sostanziale”. Secondo il ministero della Difesa britannico “la leadership russa sta probabilmente portando avanti un’operazione apuntando sul fatto di stremare l’”. Riflettendo sul primo anno di, il ministero della Difesa britannico ha aggiunto che Mosca si è resa conto di non essere riuscita a raggiungere ...

Riflettendo sul primo anno di guerra, il ministero della Difesa britannico ha aggiunto che Mosca si è resa conto di non essere riuscita a raggiungere l'obiettivo di riprendersi l'intera...Leggi anche, Zelensky: "Risoluzione Onu segnale di potente sostegno instancabile"Gb: "Russia cambia approccio, verso guerra a lungo termine" Il 24 febbraio di un anno fa ''è ...

