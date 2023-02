Ucraina, 007 Gb: “Russia cambia approccio, verso guerra a lungo termine” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Russia avrebbe cambiamento nuovamente il suo approccio alla guerra in Ucraina e ora punterebbe a portare avanti un confitto a lungo termine per ridurre allo stremo l’esercito di Kiev. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, secondo la quale la Russia intende ora puntare alla “conquista di nuovo territorio sostanziale”. Secondo il ministero della Difesa britannico “la leadership russa sta probabilmente portando avanti un’operazione a lungo termine puntando sul fatto di stremare l’Ucraina”. Riflettendo sul primo anno di guerra, il ministero della Difesa britannico ha aggiunto che Mosca si è resa conto di non essere riuscita a raggiungere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laavrebbemento nuovamente il suoallaine ora punterebbe a portare avanti un confitto aper ridurre allo stremo l’esercito di Kiev. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, secondo la quale laintende ora puntare alla “conquista di nuovo territorio sostanziale”. Secondo il ministero della Difesa britannico “la leadership russa sta probabilmente portando avanti un’operazione apuntando sul fatto di stremare l’”. Riflettendo sul primo anno di, il ministero della Difesa britannico ha aggiunto che Mosca si è resa conto di non essere riuscita a raggiungere ...

