Uccise la compagna annegandola nell’Adda: prima udienza per il processo Fumagalli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fara Gera d’Adda. È più grave commettere un omicidio ai danni di una persona con la quale si convive oppure ai danni di una persona con la quale il rapporto è cessato? A livello di trattamento sanzionatorio per la legge è più grave il primo caso: per questa aggravante infatti è previsto l’ergastolo. Per gli avvocati Luca Bosisio e Carmelo Catalfamo, che difendono Carlo Fumagalli, accusato dell’omicidio della compagna Romina Vento, 44 anni, avvenuto il 19 aprile 2022 a Fara Gera d’Adda, è più grave la seconda, nonostante la normativa preveda una pena dai 21 ai 24 anni e consenta quindi di accedere al rito abbreviato e ottenere così uno sconto di un terzo della pena. “L’omicidio commesso ai danni di un convivente può avvenire a causa di un raptus, mentre se una persona separata, ad esempio, prende l’auto e percorre cento chilometri per raggiungere l’ex e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fara Gera d’Adda. È più grave commettere un omicidio ai danni di una persona con la quale si convive oppure ai danni di una persona con la quale il rapporto è cessato? A livello di trattamento sanzionatorio per la legge è più grave il primo caso: per questa aggravante infatti è previsto l’ergastolo. Per gli avvocati Luca Bosisio e Carmelo Catalfamo, che difendono Carlo, accusato dell’omicidio dellaRomina Vento, 44 anni, avvenuto il 19 aprile 2022 a Fara Gera d’Adda, è più grave la seconda, nonostante la normativa preveda una pena dai 21 ai 24 anni e consenta quindi di accedere al rito abbreviato e ottenere così uno sconto di un terzo della pena. “L’omicidio commesso ai danni di un convivente può avvenire a causa di un raptus, mentre se una persona separata, ad esempio, prende l’auto e percorre cento chilometri per raggiungere l’ex e ...

