UAE Tour 2023 | tappa di oggi | orari 24 febbraio | percorso | programma | streaming | favoriti

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un’altrainterlocutoria all’UAE. Tra l’arrivo in salita di Jebel Jais di mercoledì e quello di Jebel Hafeet di domenica, gli organizzatori emiratini hanno deciso di disegnare tre frazioni totalmente dedicate alle ruote veloci. Che saranno dunque protagonisti anchenella Al Marjan Island – Umm al Quwain, di 182 chilometri.182 chilometri senza alcune difficoltà altimetriche, piatti come una vera e propria tavola da surf. L’unica incognita può essere rappresentata, come nella primadell’UAE, da eventuale vento laterale che potrà portare scompiglio se presente. Ma dopo la lezione di lunedì, le squadre degli uomini veloci avranno imparato il modo con cui combattere questa eventualità. Previsti solo due sprint intermedi, il Tower ...