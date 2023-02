Tuttosport – “Spinazzola fantastico | Belotti lavoratore incredibile”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 01:33:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: ROMA – “È un risultato importante. Una volta in piu siamo stati squadra e c’è stato il gruppo, l’empatia. Mi è piaciuto tutto ma non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro. Noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente, i miei ragazzi analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi a preparare la sfida“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato il successo contro il Salisburgo, valso il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: “El Shaarawy è stato quello che si è sacrificato di piu e merita una nota di merito. Senza Abraham e Solbakken non avevo un piano B e la sua prestazione mi ha aiutato. Questa è la ...

in accordo con la Roma, non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, dove invece è stata certificata la lesione di primo grado al flessore della scoscia destra di.

"Una nota di merito ad El Shaarawy: senza Abraham e Solbakken non avevo un piano B e lui si è sacrificato molto. Wijnaldum Sta tornando", le parole del tecnico giallorosso