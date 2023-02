Tutto in un giorno, recensione: il dramma degli sfratti in Spagna raccontato nel giro di 24 ore (Di venerdì 24 febbraio 2023) La recensione di Tutto in un giorno, l’opera prima dell’attore Juan Diego Botto presentata alla scorsa Mostra di Venezia con Penelope Cruz e Luis Tosar: un film a tratti piuttosto efficace, a tratti un po’ frustrante Dopo la presentazione alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia nella sezione orizzonti, arriva in sala Tutto in un giorno (En los márgenes), un dramma corale ambientato nel giro di sole 24 ore e interpretato da Penelope Cruz (Madres paralelas, L’immensità) e Luis Tosar che racconta il tragico problema degli sfratti in Spagna a danno dei più indigenti. Juan Diego Botto (qui al suo esordio registico) gira una pellicola onesta, che non fa troppi sconti e che a tratti diventa troppo sconnessa perdendo il fuoco ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ladiin un, l’opera prima dell’attore Juan Diego Botto presentata alla scorsa Mostra di Venezia con Penelope Cruz e Luis Tosar: un film a tratti piuttosto efficace, a tratti un po’ frustrante Dopo la presentazione alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia nella sezione orizzonti, arriva in salain un(En los márgenes), uncorale ambientato neldi sole 24 ore e interpretato da Penelope Cruz (Madres paralelas, L’immensità) e Luis Tosar che racconta il tragico problemaina danno dei più indigenti. Juan Diego Botto (qui al suo esordio registico) gira una pellicola onesta, che non fa troppi sconti e che a tratti diventa troppo sconnessa perdendo il fuoco ...

