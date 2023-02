Tutto il possibile per la vittoria ucraina. La lezione dei comandanti supremi alleati (Di venerdì 24 febbraio 2023) “In qualità di ex comandanti supremi alleati della Nato, sappiamo quanto sia stato essenziale il sostegno degli Stati Uniti e degli alleati per i successi sul campo di battaglia dell’ucraina”. Con queste parole sette generali e un ammiraglio americani, che hanno ricoperto il ruolo di Comandante supremo alleato della Nato in Europa (Saceur), hanno deciso di sottolineare l’importanza del sostegno a Kiev per la sicurezza globale, in una lettera congiunta pubblicata su Defense One. “Il mondo sarebbe un posto molto più pericoloso se Putin fosse riuscito a rovesciare il governo ucraino”, scrivono i generali, che sottolineano come “i nostri alleati della Nato sarebbero minacciati e più vulnerabili alla coercizione russa”, sopratTutto se gli Usa non avessero deciso di ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) “In qualità di exdella Nato, sappiamo quanto sia stato essenziale il sostegno degli Stati Uniti e degliper i successi sul campo di battaglia dell’”. Con queste parole sette generali e un ammiraglio americani, che hanno ricoperto il ruolo di Comandante supremo alleato della Nato in Europa (Saceur), hanno deciso di sottolineare l’importanza del sostegno a Kiev per la sicurezza globale, in una lettera congiunta pubblicata su Defense One. “Il mondo sarebbe un posto molto più pericoloso se Putin fosse riuscito a rovesciare il governo ucraino”, scrivono i generali, che sottolineano come “i nostridella Nato sarebbero minacciati e più vulnerabili alla coercizione russa”, sopratse gli Usa non avessero deciso di ...

