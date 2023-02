Tutto ciò che l’Ue ha fatto per l’Ucraina finora e quello che può ancora fare

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno è passato dall’inizio della guerra in Ucraina. Che non è solo una guerra controma «contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori e il nostro futuro»: parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 2022. Questi dodici mesi hanno visto un coinvolgimento graduale ma inesorabile delnel conflitto, portando i suoi leader a compiere passi difficilmente immaginabili prima che un evento così epocale stravolgesse i loro orizzonti. Armi, denaro e permessi di soggiorno Le istituzioni delstimano in circa cinquanta miliardi di euro il sostegno complessivo garantito al, sia tramite strumenti comunitari che nazionali dei ventisette Stati membri. La parte più consistente, 37,8 miliardi, riguarda la ...