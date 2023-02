Tutti pazzi per la coppia Kvara-Osi: selfie in strada a Napoli con le sagome (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non più personaggi dei cartoni o divi del grande schermo, turisti e napoletani abbracciano da qualche giorno in via Roma, in pieno centro cittadino, le sagome di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, la coppia “K.O.” che sta facendo impazzire i tifosi di calcio del capoluogo partenopeo e non solo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non più personaggi dei cartoni o divi del grande schermo, turisti e napoletani abbracciano da qualche giorno in via Roma, in pieno centro cittadino, ledi Khvichatskhelia e Victor Osimhen, la“K.O.” che sta facendo imre i tifosi di calcio del capoluogo partenopeo e non solo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

