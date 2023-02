Tutta la verità (Di venerdì 24 febbraio 2023) La questione Ucraina e la posizione chiara di Forza Italia e Silvio Berlusconi con un'intervista al capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) La questione Ucraina e la posizione chiara di Forza Italia e Silvio Berlusconi con un'intervista al capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Questa mattina in Senato abbiamo ricordato l’Ambasciatore Luca #Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo a… - Mov5Stelle : Tutta la verità in due minuti. - GiovaQuez : Orsini: 'Berlusconi ha subito un attacco virulento perché la Commissione europea è un gruppo di SERVI della Casa Bi… - stefanodalloca : RT @Adriano72197026: ARMI BIOLOGICHE E NUCLEARI IN MANI UCRAINE NAZISTE PUTIN RIVELA TUTTA LA VERITA' SCOPERTA DALLE FORZE MILITARI RUSSE… - donyp00288476 : RT @EsteriLega: @Mov5Stelle La verità è tutta qui -