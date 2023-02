Tutta la bellezza e il dolore | il cinema antisistemico di Laura Poitras

(Di venerdì 24 febbraio 2023)lae il, nel suo rimpallo tra racconto autobiografico e testimonianza di azioni attiviste, è l'esempio più cristallino della supremazia antisistemica neldella Premio Oscar. C'è un passaggio nel film Risk del 2016 (inizio terzo atto per la precisione), in cui viene riportato un frammento di un briefing fatto da niente di meno che un membro della sezione "Insider Threat" dell'FBI, nel qualeviene definita come una "documentary filmmaker who is anti-US". All'epoca la regista americana aveva già vinto l'Oscar (era il 2014) grazie allo straordinario Citizenfour con al centro l'ormai famigerato Edward Snowden, ed è significativo che questa definizione si trovi invece in un film, che, a ben vedere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigisa27514204 : RT @PaolaCorb: Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. Lev Tolstoj ?? Telemaco Sign… - MnJpsf1uk : @NetoDemetriou Bella questa foto, si intravede tutta la bellezza di un'amicizia. - i_saidollar : @ashantymamah Sei così gay.....come stai iniziando ad essere single ora con tutta quella bellezza, amico, vieni e d… - nonsopoidecido : RT @heiimarta: ValeRomani, Bea Vendramin e MassiC insieme alla sfilata tods, quelle sedie non reggono tutta la loro bellezza - heiimarta : ValeRomani, Bea Vendramin e MassiC insieme alla sfilata tods, quelle sedie non reggono tutta la loro bellezza -

Non è un caso quindi che sei anni dopo, alla 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la Poitras si presenta con un titolo comelae il dolore ( All The Beauty and the ......l'iter burocratico in tempi rapidissimi e adesso i lavori possono partire per restituire ai palermitani un bene collettivo completamente riqualificato che sarà fruibile inla suae in ...

Tutta la bellezza e il dolore è solo per metà il documentario dell'anno WIRED Italia

'Tutta la bellezza e il dolore', lo straordinario documentario su Nan Goldin QUOTIDIANO NAZIONALE

Tutta la bellezza e il dolore: la recensione NerdPool

Tutta la bellezza e il dolore: il cinema antisistemico di Laura Poitras Movieplayer

‘Tutta la bellezza e il dolore’: vita, arte e battaglie di Nan Goldin Rolling Stone Italia

Come ogni luogo che si affacci sull’acqua, anche il lago di Como esprime tutta la sua bellezza osservato in navigazione. Per questo motivo, il modo migliore per potersi muovere sul lago è con i ...Molto amata come destinazione per i viaggi di nozze, Bora Bora è un’isola del Pacifico dalla bellezza incredibile. Nonostante la […] ...