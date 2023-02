Turnover contro l’Empoli? La risposta in conferenza di Spalletti è chiara (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli nella 24ª giornata di campionato di Serie A, il match tra le due squadre avrà inizio alle ore 18:00 di domani e ad arbitrare la partita sarà il direttore di gara Giovanni Ayroldi. Alla viglia del match contro i toscani, l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato come sempre in conferenza stampa dell’idea di gioco dei suoi ragazzi. Tra le tante domande ha poi risposto ad una in merito ad un possibile Turnover. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: (FOTO: SSC Napoli) Spalletti sul Turnover “La nostra idea è quella di giocare sempre un buon calcio. I complimenti ricevuti ci fanno piacere. Turnover? Dipende da che tipo di squadra si ha, ci sono valutazioni che vengono ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Napoli si prepara ad affrontarenella 24ª giornata di campionato di Serie A, il match tra le due squadre avrà inizio alle ore 18:00 di domani e ad arbitrare la partita sarà il direttore di gara Giovanni Ayroldi. Alla viglia del matchi toscani, l’allenatore degli azzurri Lucianoha parlato come sempre instampa dell’idea di gioco dei suoi ragazzi. Tra le tante domande ha poi risposto ad una in merito ad un possibile. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: (FOTO: SSC Napoli)sul“La nostra idea è quella di giocare sempre un buon calcio. I complimenti ricevuti ci fanno piacere.? Dipende da che tipo di squadra si ha, ci sono valutazioni che vengono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Turnover contro l’Empoli? La risposta in conferenza di Spalletti è chiara - NapoliAddict : Turnover contro l'Empoli? La risposta in conferenza di Spalletti è chiara #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - florabarral : @MarcoReNer_azz Ci sta: lukaku e gosens in europa e dima e dzeko in campionato (almeno contro il Porto, poi se si p… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Ad Empoli il turnover di Spalletti, ma vietato distrarsi. Salernitana: Dia a forte rischio per la gara contro il Monza.… - TgrRaiCampania : Ad Empoli il turnover di Spalletti, ma vietato distrarsi. Salernitana: Dia a forte rischio per la gara contro il Mo… -