Turismo delle radici | bando Maeci | contributi per 4 milioni di euro al Terzo Settore

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale () ha pubblicato un Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a sostenere la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi aled a incentivare l’occupazione giovanile in aree ad elevato tasso di disoccupazione, in particolare i piccoli borghi e le zone rurali d’Italia, contrastando lo spopolamento di tali aree e favorendo forme diecosostenibile. L’Avviso è finanziato dall’Unionepea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 –e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenovaQuotidian : La Liguria promuove a Cape Town il “Turismo delle Radici” - EURACTIVItalia : Le politiche europee a sostegno delle realtà locali. Un esempio: il turismo ecosostenibile in Toscana - LiguriaOggi : La Liguria promuove a Cape Town il “Turismo delle Radici” - CCIAARIVLIG : Torna la Granfondo Laigueglia-Lapierre, una delle gare più amate sul lungomare e nell’entroterra della Riviera dell… - studio_pirola : #Bonus #IMU Turismo: le imprese turistico-ricettive hanno tempo fino al prossimo 28 febbraio per presentare all’Age… -

... azionista di maggioranza della società siderurgica Severstal e del gruppo Tui, unapiù grandi società di viaggi edel mondo. Ha visto 6,7 miliardi di dollari spazzati via dal suo ...... al recente Una notte violenta e silenziosa di Tommy Wirkola e al prossimo Gran, ...talento a riversare l'intera sfera dell'intimità psicologica nei suoi sguardi o nell'impostazione...

Turismo radici: avviso degli Affari Esteri per presentare progetti Regione Abruzzo

Turismo delle Radici, anche l’Abruzzo partecipa al bando ministeriale Travelnostop.com

Ecco il bando per il turismo delle radici – MEI – Meeting degli ... MEI – Meeting degli Indipendenti

The Ocean Race, la Liguria promuove a Cape Town il “Turismo delle Radici” Genova24.it

2024 “Anno delle radici italiane”. Online il bando delle idee “Turismo ... Cultura Veneto

Liguria. La giunta della Regione Liguria ha approvato lo schema di accordo tra Regione Liguria e le parti sociali per l’edizione 2023 del patto del lavoro nel settore del Turismo. Si tratta del primo ...Avviato l’iter per la riedizione dell’accordo che prevede bonus per le assunzioni: venerdì prossimo, 3 marzo, la firma e poi via al bando ...