Turismo, arriva il biglietto unico per i musei di Sorrento (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn biglietto unico digitale per l'accesso ai quattro musei di Sorrento: Museo Correale, Museo Multimediale Sorrento Experience, Muta Museo Bottega della Tarsia lignea e Fondazione Sorrento. Sarà disponibile dal 21 marzo prossimo, al costo di 31 euro, sui siti del Comune di Sorrento e dei musei aderenti del circuito, sulla piattaforma okTicket.it o presso l'info-point di piazza Torquato Tasso a Sorrento. Avrà validità di sei mesi e consentirà di prenotare ogni sito culturale e di modificare orario e giorno di visita. Queste, in sintesi, le novità dell'iniziativa inserita nell'ambito della neonata rete "Sorrento musei", presentata stamani nella sala Torquato Tasso del Palazzo ...

