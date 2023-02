Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Messina (ITALPRESS) – Per le diagnosi e terapie di Tumori e metastasi arriva a Messina una Pet digitale di ultima generazione, l’unica di questo tipo in Sicilia e tra le poche nel Meridione, che sarà in funzione a Villa Salus, clinica cittadina convenzionata con il Sistema sanitario nazionale.L’iniziativa è stata presentata nei locali della casa di cura in una conferenza stampa, alla presenza di Gustavo Barresi, amministratore di Villa Salus, dei direttori generale e sanitario dell’ASP di Messina Bernardo Alagna e Domenico Sindoni, del presidente dell’Ordine dei medici di Messina, Giacomo Caudo, del vicepresidente dell’Associazione nazionale di Medicina Nucleare Massimo Ippolito, e del presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea. “L’attivazione della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Per lee terapie die metastasi arriva auna Pet digitale di, l’unica di questo tipo in Sicilia e tra le poche nel Meridione, che sarà in funzione a Villa Salus, clinica cittadina convenzionata con il Sistema sanitario nazionale.L’iniziativa è stata presentata nei locali della casa di cura in una conferenza stampa, alla presenza di Gustavo Barresi, amministratore di Villa Salus, dei direttori generale e sanitario dell’ASP diBernardo Alagna e Domenico Sindoni, del presidente dell’Ordine dei medici di, Giacomo Caudo, del vicepresidente dell’Associazione nazionale di Medicina Nucleare Massimo Ippolito, e del presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea. “L’attivazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosi - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosi - - messina_oggi : Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosiMESSINA (ITALPRESS) – Per le diagnosi e terapie di t… - Italpress : Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosi - blogsicilia : #notizie #sicilia Tumori, a Messina una Pet di ultima generazione per le diagnosi - -