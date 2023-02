Tumori, 25% si opera in centri che fanno pochi interventi, online 'Dove mi curo?' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia più di un intervento di chirurgia oncologia su quattro avviene ancora in strutture che non raggiungono i cosiddetti 'volumi di soglia', cioè in cliniche in cui il bisturi viene utilizzato un numero di volte troppo basso. Ad aiutare i pazienti e i loro cari a orientarsi tra le strutture sanitarie che effettuano interventi di chirurgia oncologica è la nuova mappa 'Dove mi curo?', presentata oggi a Roma al ministero della Salute da Ropi, Rete oncologica pazienti Italia. Una bussola per scegliere in modo consapevole i centri che nelle regioni effettuano più operazioni per un determinato tumore. La mappa analizza 17 diversi tipi di cancro. Ad esempio, i 15 migliori centri che hanno alti volumi di operazioni per il tumore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - In Italia più di un intervento di chirurgia oncologia su quattro avviene ancora in strutture che non raggiungono i cosiddetti 'volumi di soglia', cioè in cliniche in cui il bisturi viene utilizzato un numero di volte troppo basso. Ad aiutare i pazienti e i loro cari a orientarsi tra le strutture sanitarie che effettuanodi chirurgia oncologica è la nuova mappa 'mi?', presentata oggi a Roma al ministero della Salute da Ropi, Rete oncologica pazienti Italia. Una bussola per scegliere in modo consapevole iche nelle regioni effettuano piùzioni per un determinato tumore. La mappa analizza 17 diversi tipi di cancro. Ad esempio, i 15 miglioriche hanno alti volumi dizioni per il tumore della ...

