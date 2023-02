TS – da Allegri a Pessotto, le trattative per il rinnovo sono già iniziate (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 16:36:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: TORINO – Le parole di Gianluca Pessotto, a margine dei sorteggi degli ottavi di Europa League, non possono passare inosservate. Non per il significato che hanno, men che meno per il contesto (internazionale) in cui son state pronunciate. Trattasi di prima e importante – tanto più perché pubblica – mossa bianconera in vista di un possibile prolungamento di contratto ad Angel Di Maria. Dalla parte di Pessotto Il dirigente bianconero ha ovviamente elogiato la prestazione del Fideo, protagonista assoluto contro il Nantes grazie alla strepitosa tripletta realizzata: «Che bellezza quel primo gol… Un campione così è un vantaggio per tutti. Angel è importante e su di lui abbiamo puntato molto ad inizio stagione». Ma, soprattutto, il dirigente bianconero è andato oltre: «Ci ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 16:36:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: TORINO – Le parole di Gianluca, a margine dei sorteggi degli ottavi di Europa League, non pospassare inosservate. Non per il significato che hanno, men che meno per il contesto (internazionale) in cui son state pronunciate. Trattasi di prima e importante – tanto più perché pubblica – mossa bianconera in vista di un possibile prolungamento di contratto ad Angel Di Maria. Dalla parte diIl dirigente bianconero ha ovviamente elogiato la prestazione del Fideo, protagonista assoluto contro il Nantes grazie alla strepitosa tripletta realizzata: «Che bellezza quel primo gol… Un campione così è un vantaggio per tutti. Angel è importante e su di lui abbiamo puntato molto ad inizio stagione». Ma, soprattutto, il dirigente bianconero è andato oltre: «Ci ...

