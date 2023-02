Truppe Usa a Taiwan: il piano del Pentagono per contenere la Cina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà l’aumento di Truppe più grande da qualche decennio a questa parte. Il Pentagono si prepara a incrementare la sua presenza miliare a Taiwan nei prossimi mesi. La notizia è arrivata da fonti della Difesa Usa che hanno parlato con il Wall Street Journal. La notizia getta altra benzina sul fuoco nel sempre più complicato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sarà l’aumento dipiù grande da qualche decennio a questa parte. Ilsi prepara a incrementare la sua presenza miliare anei prossimi mesi. La notizia è arrivata da fonti della Difesa Usa che hanno parlato con il Wall Street Journal. La notizia getta altra benzina sul fuoco nel sempre più complicato InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrianobusolin : RT @Lollobast: Gli USA dichiarano che stanno per sanzionare società Cinesi e manderanno truppe a Taiwan per addestrare l'esercito locale. È… - MarySpes : RT @Lollobast: Gli USA dichiarano che stanno per sanzionare società Cinesi e manderanno truppe a Taiwan per addestrare l'esercito locale. È… - PatriziaCirc : RT @Lollobast: Gli USA dichiarano che stanno per sanzionare società Cinesi e manderanno truppe a Taiwan per addestrare l'esercito locale. È… - PMO_W : La Russia avverte USA, NATO e loro truppe ucraine che un attacco alla Transnistria sarà considerato attacco alla Fe… - fiocchettina5 : RT @Gianl1974: ???? Bombardieri americani B-52 nel cielo sopra Tallin,solo 200 km dal confine russo Il capo del Pentagono Austin ha annuncia… -