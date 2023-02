Truffa nei supermercati? Non farti abbindolare o ti svuoteranno il portafoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) I supermercati ci hanno sempre Truffato? Potrebbe essere vero: ecco che cosa ci fa pensare che sia reale. Succede spesso che, dopo essere stati ad un supermercato, ci accorgiamo inevitabilmente di aver comprato una marea di cose che in realtà non ci servono davvero. Per arrivare a fare questo è chiaro che mettano in atto delle strategie particolari e che ci condizionano a comprare di più, il che è un vero e proprio problema. Di tanto in tanto possiamo accorgerci del fatto che tutto sia correlato al prezzo dei prodotti da comprare, ma in realtà ci sarebbe altro di cui parlare. Ci aspettavamo qualcosa del genere? – Computermagazine.itPotremmo pensare che i supermercati riescano a spillarci più soldi del dovuto mediante gli sconti oppure nelle festività, e questo ha effettivamente senso da un lato. Dall’altro, però, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ici hanno sempreto? Potrebbe essere vero: ecco che cosa ci fa pensare che sia reale. Succede spesso che, dopo essere stati ad un supermercato, ci accorgiamo inevitabilmente di aver comprato una marea di cose che in realtà non ci servono davvero. Per arrivare a fare questo è chiaro che mettano in atto delle strategie particolari e che ci condizionano a comprare di più, il che è un vero e proprio problema. Di tanto in tanto possiamo accorgerci del fatto che tutto sia correlato al prezzo dei prodotti da comprare, ma in realtà ci sarebbe altro di cui parlare. Ci aspettavamo qualcosa del genere? – Computermagazine.itPotremmo pensare che iriescano a spillarci più soldi del dovuto mediante gli sconti oppure nelle festività, e questo ha effettivamente senso da un lato. Dall’altro, però, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elica3001 : RT @maledetta_luna: gianluca ha palesemente detto che, tramite pagamenti in nero, i fi0rd3 avrebbero garantito a tont un trattamento esclus… - SaraM_1989 : RT @maledetta_luna: gianluca ha palesemente detto che, tramite pagamenti in nero, i fi0rd3 avrebbero garantito a tont un trattamento esclus… - Adele092Ade : RT @maledetta_luna: gianluca ha palesemente detto che, tramite pagamenti in nero, i fi0rd3 avrebbero garantito a tont un trattamento esclus… - naomibutera1 : RT @maledetta_luna: gianluca ha palesemente detto che, tramite pagamenti in nero, i fi0rd3 avrebbero garantito a tont un trattamento esclus… - Josefinaurena5 : RT @maledetta_luna: gianluca ha palesemente detto che, tramite pagamenti in nero, i fi0rd3 avrebbero garantito a tont un trattamento esclus… -