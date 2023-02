Trenord chiede ai pendolari di pagare i biglietti non contabilizzati: un atteggiamento arrogante (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono note le paurose inefficienze dei servizi ferroviari offerti in Lombardia da Trenord. Infatti la compagnia ferroviaria detiene il record della peggior percentuale di puntualità dei treni che è dell’82%, contro il 90% della media delle altre regioni. Sono numerose le soppressioni quotidiane di treni. Non erano note invece le inefficienze relative ai sistemi di pagamento e della bigliettazione. A questo proposito sorprende non poco la recente lettera inviata da Trenord ai suoi clienti che recita: “A seguito di una verifica contabile relativa all’anno 2022 abbiamo riscontrato un problema tecnico che ha determinato il mancato pagamento di alcuni titoli di viaggio da Lei acquistati sull’App Trenord tra maggio e agosto 2022 attraverso il metodo di pagamento PayPal”. Si tratta delle migliaia di biglietti di corsa semplice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono note le paurose inefficienze dei servizi ferroviari offerti in Lombardia da. Infatti la compagnia ferroviaria detiene il record della peggior percentuale di puntualità dei treni che è dell’82%, contro il 90% della media delle altre regioni. Sono numerose le soppressioni quotidiane di treni. Non erano note invece le inefficienze relative ai sistemi di pagamento e della bigliettazione. A questo proposito sorprende non poco la recente lettera inviata daai suoi clienti che recita: “A seguito di una verifica contabile relativa all’anno 2022 abbiamo riscontrato un problema tecnico che ha determinato il mancato pagamento di alcuni titoli di viaggio da Lei acquistati sull’Apptra maggio e agosto 2022 attraverso il metodo di pagamento PayPal”. Si tratta delle migliaia didi corsa semplice ...

