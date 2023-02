Treno tossico deragliato in Usa, proseguono le operazioni di pulizia dell’area: morti quasi 45mila pesci (Di venerdì 24 febbraio 2023) quasi 45mila pesci sono morti per avvelenamento a seguito del deragliamento di un Treno carico di materiale tossico, verificatosi lo scorso 3 febbraio in Ohio, negli Usa. Lo riporta il dipartimento per le Risorse naturali dello Stato americano, che precisa come nessuno dei pesci appartenesse a specie protette o a rischio di estinzione. Nel frattempo, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)sonoper avvelenamento a seguito del deragliamento di uncarico di materiale, verificatosi lo scorso 3 febbraio in Ohio, negli Usa. Lo riporta il dipartimento per le Risorse naturali dello Stato americano, che precisa come nessuno deiappartenesse a specie protette o a rischio di estinzione. Nel frattempo, ... TAG24.

