Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Treni, guasto sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: caos e passeggeri fermi da ore - varesenews : Treni fermi sulla Laveno – Varese: ancora un incidente al passaggio a livello di Cittiglio - Destradipopolo : QUANDO ERO DIRETTORE DELL’INDIPENDENTE AVEVA L’ARIA DI UN PROFUGO, INDOSSAVA ABITI RACCAPRICCIANTI E DORMIVA SU UNO… - Damianodanny1 : DA’OVILE PALAZZO CHIGI FELTRI RANDELLA SECHI, PORTACROCE MELONI PADRE PASTOREPECORE QUANDO ERO DIRETTORE DELL’IND… - pozzuolinews24 : Lo spavento -

La circolazione deiè sospesa lunga la linea ferroviaria Pescara - Ancona perchè una persona è stata investita nei pressi della stazione di Porto San Giorgio (Fermo) e per gli accertamenti da parte dell'autorità ...Un incidente automobilistico, che ha danneggiato un passaggio a livello , sta causando la sosta prolungata del treno 1037 (Varese - Nord 13:05 - Laveno Mombello lago 13:51) nella stazione di Cittiglio.

Treni fermi linea Pescara-Ancona, investimento a Porto S.Giorgio ... Agenzia ANSA

Treni fermi sulla Laveno - Varese: ancora un incidente al passaggio ... varesenews.it

Una persona investita dal treno a Porto San Giorgio: convogli fermi ... AbruzzoLive

Writer travestiti da capistazione: migliaia di scritte sui vagoni il Resto del Carlino

La Circumvesuviana peggiore ferrovia d’Italia: ritardi, treni vecchi e topo-pendolare Corriere del Mezzogiorno

“ Switch off” annunciato ieri in Comune: dal 6 dicembre partiranno anche i nuovi treni tra Porta Susa e Caselle Il biglietto per l’aeroporto ...PORTO SAN GIORGIO - Traffico ferroviario in tilt nel sud delle marche per l'investimento di una persona sui binari questa mattina, alle prima luci dell'alba. È accaduto ...