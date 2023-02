Tre milioni e mezzo di italiani a rischio crisi idrica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Soffrono i fiumi, soffrono le falde e l’acqua dai rubinetti non si può dare per certa. È il quadro di una siccità gravissima che una fetta importante del territorio italiano L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Soffrono i fiumi, soffrono le falde e l’acqua dai rubinetti non si può dare per certa. È il quadro di una siccità gravissima che una fetta importante del territorio italiano L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - Tg3web : Tra i grandi fiumi in agonia c'è anche il Ticino. A rischio non solo l'agricoltura ma anche l'acqua potabile per tr… - ZZiliani : I 3 della #Superlega Uno ha pagato un alto dirigente arbitrale della #Liga 1,5 milioni in tre anni Uno ha falsifica… - EugenioCardi : RT @Tg3web: Tra i grandi fiumi in agonia c'è anche il Ticino. A rischio non solo l'agricoltura ma anche l'acqua potabile per tre milioni e… - Marisab79879802 : RT @sferriam: Caro mastro lindo, se 20/30 milioni d'italiani in questi tre anni, come pure nei i precedenti, non hanno preso nemmeno un raf… -