Travaglio a Severgnini: "Per un anno chiunque abbia messo in dubbio che Biden è un santo è stato additato dal suo giornale come putinano". Su La7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Botta e risposta a Otto e Mezzo su La7 tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severgnini. La disputa parte dal nuovo libro di Travaglio, in libreria da oggi, "Scemi di guerra. La tragedia dell'Ucraina, la farsa dell'Italia. Un Paese pacifista preso in ostaggio dai NoPax". Il titolo non piace a Severgnini: "Io non capisco come si possa liquidare chi non la pensa come te come scemo". Ma Travaglio spiega: "Se oltre a comprarlo lo leggerai, scoprirai che non chiamo scemo chi non la pensa come me, chiamo scemo chi dice scemenze e soprattutto chi crede a quelle scemenze" che dice. Il direttore del Fatto Quotidiano critica soprattutto la copertura del conflitto da parte della ...

