Transizione, ma senza abbandonare imprese e lavoratori. Governo e sindacati ad Assovetro

Vedere il futuro attraverso il vetro. Filiere, occupazione e sostenibilità
Una storia di vetro. I 75 anni dell'Associazione degli industriali del settore

La filiera del vetro può e deve sostenere la Transizione ecologica con investimenti che daranno nuova linfa al settore, creeranno posti di lavoro e genereranno ritorni economici importanti: questo e molto altro si è detto durante il convegno "Il futuro attraverso il vetro" organizzato da Assovetro, in una giornata in cui il Parlamentino del Cnel è stato animato dal contributo di rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni di categoria.

