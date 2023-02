Transizione ecologica - Pichetto Fratin: "Le elettriche sono solo per ricchi, serve più equilibrio" (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'auto elettrica è roba da ricchi. Lo pensa il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che a Radio 24 è tornato a manifestare tutto il suo scetticismo su una Transizione green non incentrata sulla neutralità tecnologica e su una mobilità elettrica che non può essere "incentivata" dallo Stato senza dei limiti: "Nessuno mette in dubbio l'auto elettrica", ha detto Pichetto Fratin. " un obiettivo da raggiungere anche se non completamente elettrica, perché ci sono dei motori endotermici che possono usare biocarburanti o biometano e possono funzionare. L'accompagnamento deve essere appaiato al fatto che l'industria deve avere un prezzo possibile a favore della collettività. Oggi l'auto elettrica è fatta solo per i ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'auto elettrica è roba da. Lo pensa il ministro dell'Ambiente, Gilberto, che a Radio 24 è tornato a manifestare tutto il suo scetticismo su unagreen non incentrata sulla neutralità tecnologica e su una mobilità elettrica che non può essere "incentivata" dallo Stato senza dei limiti: "Nessuno mette in dubbio l'auto elettrica", ha detto. " un obiettivo da raggiungere anche se non completamente elettrica, perché cidei motori endotermici che posusare biocarburanti o biometano e posfunzionare. L'accompagnamento deve essere appaiato al fatto che l'industria deve avere un prezzo possibile a favore della collettività. Oggi l'auto elettrica è fattaper i ...

