Transizione ecologica - Pichetto Fratin: "Le elettriche sono solo per ricchi, serve più equilibrio"

L'auto elettrica è roba da ricchi. Lo pensa il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che a Radio 24 è tornato a manifestare tutto il suo scetticismo su una Transizione green non incentrata sulla neutralità tecnologica e su una mobilità elettrica che non può essere "incentivata" dallo Stato senza dei limiti: "Nessuno mette in dubbio l'auto elettrica", ha detto Pichetto Fratin. "È un obiettivo da raggiungere anche se non completamente elettrica, perché ci sono dei motori endotermici che possono usare biocarburanti o biometano e possono funzionare. L'accompagnamento deve essere appaiato al fatto che l'industria deve avere un prezzo possibile a favore della collettività. Oggi l'auto elettrica è fatta solo per i ricchi."

