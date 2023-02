Tragedia a Fondi, muore infermiera: aveva crisi di panico e convulsive (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tragedia all’ospedale di Fondi, il San Giovanni di Dio, dove un’infermiera si è sentita male e dopo accertamenti specifici che non hanno riscontrato niente di particolare ed è stata ricoverata, pensando probabilmente che non fosse niente di serio. Ma la situazione è precipitata e la donna di soli 42 anni è morta, a causa di una crisi respiratoria, lasciando il marito e due figli. L’infermiera era andata lavoro con una crisi di panico e convulsiva Lunedì mattina la 42enne era andata a lavoro come al solito, all’ospedale di Fondi. Seppure in quella circostanza lamentava crisi di panico e crisi convulsive. Immediatamente i sanitari l’hanno sottoposta ad accertamenti per cercare di capire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)all’ospedale di, il San Giovanni di Dio, dove un’si è sentita male e dopo accertamenti specifici che non hanno riscontrato niente di particolare ed è stata ricoverata, pensando probabilmente che non fosse niente di serio. Ma la situazione è precipitata e la donna di soli 42 anni è morta, a causa di unarespiratoria, lasciando il marito e due figli. L’era andata lavoro con unadie convulsiva Lunedì mattina la 42enne era andata a lavoro come al solito, all’ospedale di. Seppure in quella circostanza lamentavadi. Immediatamente i sanitari l’hanno sottoposta ad accertamenti per cercare di capire ...

