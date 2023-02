Traffico Roma del 24-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione diSud per incidente chiusa all’immissione lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per provenienza dell’autosole Ci sono code a partire da Torrenovae code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Ferrari e tra Nomentana e via Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina enina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni manifestazione in piazza Cavour possibili chiusure difficoltà per la circolazione in tutta l’area circostante e a domani sabato 25 febbraio tra le 11:52 lavori di potatura su via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile previste chiusure deviazione per il ...